Tennis: Barazzutti, 'Berrettini perfetto nel quinto set, grande prova di maturità'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "Berrettini nel quinto set ha avuto una grande reazione, da giocatore con carattere che è poi la qualità dei campioni, ha giocato un set esemplare". E' il commento al successo al super tiebreak di Matteo Berrettini nel terzo turno degli Australian Open contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, dell'ex capitano di Coppa Davis, Corrado Barazzutti, all'Adnkronos.

"Matteo l'ho visto molto bene, è stata una partita molto dura che si presentava molto difficile perché Alcaraz gioca bene e sta migliorando velocemente, in breve diventerà un protagonista a livello mondiale -prosegue Barazzutti-. Non dimentichiamo che lo scorso anno Berrettini ha perso con lo spagnolo a Parigi-Bercy".

"Oggi Matteo ha fatto una grande prova, fisica, come qualità di tennis ma soprattutto di carattere: essere rimontati in vantaggio si due set, quando si sente di avere un grande vantaggio, non è facile: non ha sbagliato praticamente più nulla portando Alcaraz a un punto di rottura nel super tiebreak.

Una prova di grande maturità", sottolinea Barazzutti.