Tennis: Berrettini, 'sogno di vincere un grande torneo ma devo ripartire dal basso'

Roma, 20 feb. - (Adnkronos) - "Il mio sogno è giocare intanto gli Internazionali Bnl d'Italia a Roma che ho saltato per due anni e mi piange il cuore. Poi vincere un grande torneo. Ma devi ripartire dal basso, giocare 20-25 tornei, avere ritmo". Così Matteo Berrettini in...

Roma, 20 feb. – (Adnkronos) – "Il mio sogno è giocare intanto gli Internazionali Bnl d'Italia a Roma che ho saltato per due anni e mi piange il cuore. Poi vincere un grande torneo. Ma devi ripartire dal basso, giocare 20-25 tornei, avere ritmo". Così Matteo Berrettini in conferenza stampa su Zoom, da Montecarlo dove sta proseguendo la preparazione in vista del ritorno in campo alla challenger di Phoenix, che si disputerà dall'11 al 17 marzo.