Tennis: Nadal punta a rientrare nel torneo di Doha

Doha, 23 gen. – (Adnkronos) – Dovrebbe ripartire da Doha la stagione di Rafael Nadal. Dopo aver rinunciato agli Australian Open per un nuovo problema muscolare, il 37enne spagnolo ha pianificato il rientro per il Qatar Open, Atp 250 in programma dal 19 al 24 febbraio, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nadal, infatti, risulta iscritto al torneo qatariota grazie al ranking protetto da numero 9 al mondo. Per Nadal sarebbe un ritorno a Doha dove ha vinto nel 2014, battendo in finale Monfils in tre set, e ha giocato altre due finali nel 2010 e nel 2016.

Dopo l'infortunio a Brisbane, Nadal è rientrato nella sua Manacor (dove ha accolto l'amico Roger Federer) per curare la microlacerazione muscolare accusata nella sfida con Thompson. "Ora penso positivo per l'evoluzione della stagione, il mio obiettivo è essere al mio miglior livello in 3 mesi", scriveva lo spagnolo sui social lo scorso 7 gennaio, pensando già al ritorno in campo. Il vincitore di 14 Roland Garros attualmente è n. 446 del ranking ATP, ma dopo gli Australian Open scivolerà fuori dai primi 600 al mondo (in proiezione è n. 633 con 187 posizioni perse).

Nonostante sia un ATP 250, il torneo di Doha ha una entry list di altissimo livello con due top 10, i russi Daniil Medvedev (vincitore un anno fa sul cemento qatariota) e Andrey Rublev. Il cut-off è al n. 54 e tra gli iscritti ci sono due italiani: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Tra gli alternates figurano anche Flavio Cobolli e Fabio Fognini, ma attualmente sono lontani dall'ingresso in tabellone.