Tennis: Wta Doha, Trevisan fuori al primo turno

Doha, 12 feb. – (Adnkronos) – Martina Trevisan fuori al primo turno del torneo Wta 1000 di Doha (cemento, montepremi 3.211.715 dollari). L'azzurra, numero 58 del mondo e ripescata in tabellone come lucky loser, cede alla russa Anastasia Potapova, numero 34 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 44 minuti.