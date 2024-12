Un clima di tensione in aula

Il Consiglio regionale della Lombardia è stato teatro di un acceso scontro tra i membri della giunta e le opposizioni, in occasione della discussione di una mozione di censura nei confronti dell’assessore alla Sicurezza, Romano La Russa. La situazione è degenerata quando La Russa, rispondendo agli interventi delle minoranze, ha accusato i suoi avversari di avere una “matrice violenta” risalente agli anni ’70. Questa affermazione ha scatenato la reazione immediata del capogruppo del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino, che si è avvicinato ai banchi della giunta, strappando il microfono dalle mani dell’assessore.

Un confronto che sfocia nella rissa

Il clima si è fatto incandescente quando Majorino, dopo aver preso il microfono, è stato spintonato da La Russa. La situazione è rapidamente degenerata, con altri consiglieri che si sono uniti al conflitto, costringendo gli addetti dell’Aula a intervenire per separare i contendenti. La seduta è stata sospesa, lasciando i presenti in uno stato di shock per l’accaduto. La Russa ha dichiarato che la vera colpa è quella di sprecare tempo prezioso in discussioni che non portano a nulla di costruttivo, mentre le minoranze hanno sottolineato la necessità di affrontare le problematiche sollevate dall’assessore.

Le reazioni istituzionali

In seguito all’incidente, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha deciso di inviare una nota formale al presidente Attilio Fontana, denunciando l'”inaccettabile reazione fisica” di La Russa nei confronti di Majorino. Inoltre, è stata richiesta una valutazione su eventuali misure disciplinari nei confronti dell’assessore, al fine di mantenere un clima di confronto civile all’interno dell’Aula. Dall’altra parte, l’Ufficio di Presidenza ha anche censurato Majorino per il suo comportamento, ritenuto inadeguato e provocatorio.

Questo episodio mette in luce non solo le tensioni politiche all’interno del Consiglio regionale, ma anche la crescente polarizzazione tra le diverse fazioni politiche. La necessità di un dialogo costruttivo sembra essere sempre più distante, mentre i cittadini osservano preoccupati l’evoluzione di una situazione che dovrebbe invece essere caratterizzata da rispetto e civiltà.