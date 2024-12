Tensione al Grande Fratello: scontro tra Bernardo e Maxime per Amanda

Tensione crescente nella Casa

Il clima all’interno della Casa del Grande Fratello si fa sempre più teso, con i concorrenti che si trovano coinvolti in dinamiche di gelosia e rivalità. Al centro di questa tempesta emotiva ci sono Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda, entrambi attratti dalla stessa donna: Amanda Lecciso. Fin dal suo ingresso, Bernardo ha mostrato un forte interesse per Amanda, corteggiandola incessantemente e persino dedicandole una serenata. Tuttavia, la reazione di Amanda è stata di distacco, lasciando Bernardo in una situazione di frustrazione.

Il nuovo arrivato e la rivalità

Con l’arrivo di Maxime, la situazione si complica ulteriormente. Il rugbista ha confessato di essersi invaghito di Amanda e ha chiesto a Bernardo il permesso di provarci. Questo gesto, sebbene apparentemente innocuo, ha innescato una serie di tensioni tra i due uomini. Maxime, con la sua tranquillità, ha messo Bernardo in una posizione scomoda, portando a un acceso scontro tra i due. Le parole di Bernardo, che ha espresso il desiderio di chiarire se fosse lecito toccare le persone con violenza, hanno sollevato interrogativi tra gli spettatori riguardo a possibili scontri fisici censurati dalla regia.

Il litigio e le conseguenze

La situazione è degenerata quando Maxime ha rivolto a Bernardo