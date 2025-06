Terenghi (Wec): "Volatilità dei prezzi dell'energia è principale preoccupazione"

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “La volatilità dei prezzi dell'energia rimane la preoccupazione principale per i 3.000 rispondenti dell'issue monitor sull'energia del World energy council". Così Barbara Terenghi, Evp sustainability di Edison e chair nel program co...

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “La volatilità dei prezzi dell'energia rimane la preoccupazione principale per i 3.000 rispondenti dell'issue monitor sull'energia del World energy council". Così Barbara Terenghi, Evp sustainability di Edison e chair nel program committee del Wec a margine dell’evento 'La transizione energetica. Tra innovazione e conservazione', organizzato a Roma da Wec Italia, Centro Studi Americani e Nazione Futura.

“Tra i temi oggetto di principale ambito d'azione per il futuro c'è quello delle reti e in generale delle interconnessioni – sottolinea Terenghi – Diventa fondamentale per la transizione energetica predisporre interconnessioni dentro i paesi e tra i paesi. La transizione energetica sta proseguendo, rinnovabili e sistemi di accumulo e di storage sempre al centro, ma anche le reti sono fondamentali per questa transizione, così come in generale la diversificazione delle fonti di approvvigionamento”.

“Serve un disegno di mercato che porti benefici ai cittadini in tempi brevi, soprattutto grazie a una dimensione di rinnovabili più rilevanti in grado di aiutare nel futuro della transizione. Edison è fortemente impegnata nella transizione energetica con un piano di investimenti al 2030 significativo, metà del quale allineato alle rinnovabili, e un altro terzo all'efficienza energetica”, conclude.