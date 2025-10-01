Terra fuochi: Cangiano (FdI), 'pagina nuova di legalità e bonifiche'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Con l’approvazione definitiva del Decreto Terra dei Fuochi lo Stato apre finalmente una pagina nuova di giustizia e legalità. Pene più severe contro chi abbandona e brucia rifiuti, fondi per le bonifiche, tracciabilità e poteri straordinari...

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) – "Con l’approvazione definitiva del Decreto Terra dei Fuochi lo Stato apre finalmente una pagina nuova di giustizia e legalità. Pene più severe contro chi abbandona e brucia rifiuti, fondi per le bonifiche, tracciabilità e poteri straordinari: misure concrete che i cittadini attendevano da anni. Nessuno spazio alle ecomafie, ma un segnale forte di rinascita e speranza per le comunità.

La Terra dei Fuochi non sarà più simbolo di abbandono ma di impegno e legalità". Così Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti.