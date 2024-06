Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.9 ha colpito l’Italia. Questa volta, il sisma ha fatto tremare la terra in provincia di Foggia, in Puglia. Il fenomeno sismico è stato registrato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 4:27 della notte fra ieri e oggi. L’epicentro è stato individuato in prossimità del capoluogo pugliese mentre l’ipocentro è stato calcolato a una profondità di 18,6 chilometri.

Puglia, terremoto di magnitudo 2.9 in provincia di Foggia

Nel corso della notte fra il 28 e il 29 giugno, alle 4:27 ora italiana, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in prossimità di Foggia, capoluogo della Puglia. Più precisamente, il sisma ha colpito l’area di San Giovanni Rotondo. Un sisma di tale entità, ricordano gli esperti, può essere classificato come ‘molto leggero‘ e, solitamente, non lascia spazio a danni. Anche in questo caso, fortunatamente, non si sono verificati danneggiamenti alle case e non ci sono stati feriti.