Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa 3.4 vicino Pozzuoli avvertita anche a Napoli

(Adnkronos) - Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, mercoledì 8 aprile, nell'area dei Campi Flegrei, nelle vicinanze di Pozzuoli, alle ore 16.48. L'evento è stato registrato dall'Ingv, si è verificato alla profondità di un chilometro ed è stato avvertito anche a Bacoli, Arco Felice,...