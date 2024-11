Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 6.3 con epicentro a Cochrane

Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 6.3 con epicentro a Cochrane

Una forte scossa di terremoto con magnitudo 6,3 ha investito questa mattina il Cile. L’epicentro del sisma si è verificato a Cochrane.

Scossa di terremoto in Cile

La scossa si è verificata alle ore 08:53 (ore 12:53 in Italia) di questa mattina, venerdì 8 novembre. L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 278 km a nord-ovest di Cochrane, secondo l’USGS, una cittadina situata nella Patagonia cilena.

La profondità stimata è di circa 10 km.

Nonostante la forte scossa si stima che non ci siano stati danni a persone o cose.

Come è possibile prevedere i terremoti

Non esistono realmente dei metodi per prevedere i terremoti, ma esistono dei precursori sismici che possono fornire delle indicazioni sulle aree più a rischio e sull’arco temporale in cui vi è maggiore probabilità che si verifichi un fenomeno sismico.

A segnalare la presenza di una zona a rischio o di un terremoto in arrivo potrebbe essere, per esempio, una quiescenza sismica in una zona definita sismica che normalmente è interessata con una certa frequenza da terremoti. Ancora, un segnale d’allarme è costituito dalle variazioni del contenuto di gas radon nelle acque di pozzi profondi o dalle variazioni dei livelli dell’acqua nei pozzi.