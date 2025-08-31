Roma, 31 ago. (Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Firenze oggi domenica 31 agosto alle 8.01. I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono stati Montespertoli, Castelfiorentino e Certaldo.
Terremoto nel Fiorentino, scossa di magnitudo 2.4
