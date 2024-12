Il racconto della vittima

Recentemente, un 16enne ha fornito la sua testimonianza in un’audizione protetta riguardo a un episodio di violenza che ha avuto luogo tra il 9 e il 10 dicembre in un condominio alla periferia nord di Milano. Questo racconto, registrato dagli inquirenti, è fondamentale per comprendere la gravità della situazione e per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini condotte dalla magistratura e dalla Polizia. La vittima ha descritto dettagliatamente le sevizie subite, contribuendo a ricostruire un quadro inquietante di abusi e violenza.

Le dichiarazioni degli arrestati

Nel corso delle indagini, è emerso che un 44enne, arrestato insieme a un ragazzo di 14 anni, ha fornito delle dichiarazioni che hanno sollevato ulteriori interrogativi. Secondo quanto riportato, il 44enne avrebbe affermato che la vittima aveva un debito di poche decine di euro nei confronti del minorenne. Questo debito sarebbe stato utilizzato come pretesto per giustificare le violenze subite dal ragazzo. Inoltre, è stato rivelato che i due avrebbero filmato le violenze, minacciando la vittima di rendere pubblici i video se avesse osato denunciarli.

Le prossime fasi delle indagini

Le autorità stanno ora preparando gli interrogatori dei due arrestati. Il 44enne sarà ascoltato domani presso il carcere di San Vittore dal giudice per le indagini preliminari Alberto Carboni, mentre l’interrogatorio del minorenne è previsto per sabato. Questi momenti saranno cruciali per chiarire ulteriormente la dinamica degli eventi e per stabilire eventuali responsabilità. La comunità milanese è in attesa di sviluppi, preoccupata per la sicurezza dei giovani e per la necessità di prevenire simili episodi di violenza.