Attimi di panico a bordo di una nave da crociera MSC Seaview che stava navigando al largo della costa orientale del Brasile. Un gusto ha infatti allago cabine e corridoi.

Quando una crociera si trasforma in un incubo. E’ quello che è successo a diversi passeggere della MSC Seaview, che hanno visto improvvisamente allagarsi le proprie cabine.

Il fatto, risalante allo scorso 12 gennaio 2026, è avvenuto sulla costa orientale del Brasile ed è stato confermato dalla tessa compagnia a USA Today. Secondo le ricostruzioni, a causa di un guasto, ovvero la perdita in una condotta idrica, alcune cabine e un corridoio pubblico si sarebbero allagati, costringendo quindi i passeggeri a muoversi tra pozzanghere e appunto corridoi allagati. Diversi i filmati diffusi dal portale brasiliano UOL, che mostrano proprio i clienti che cercano di salvare i propri effetti personali e membri dell’equipaggio impegnati con aspiratori industriali. Prima dell’allagamento, ci sarebbe stato un allarme incendio, con un passeggero che a UOL ha raccontato di essere stato svegliato da uno steward che gridava “Fuoco, fuoco”, poco prima che l’acqua entrasse in cabina.

Tutti i passeggeri coinvolti sono stati accompagnati dall’equipaggio nelle aree comuni, fino all’individuazione e alla riparazione del guasto. Fortunatamente non c’è stato alcun ferito, solo un grande spavento. In un comunicato ufficiale, MSC Crociere ha espresso rammarico per quanto successo, spiegando che il guasto è stato individuato in fretta e risolto e che non c’è stato alcun rischio per la sicurezza dei passeggeri e che tutte le cabine interessate sono state sottoposte a una sanificazione approfondita. Inoltre, ai clienti colpiti, sarebbero state riconosciute forme di compensazione, calibrate in base all’entità del danno subito: dagli upgrade di cabina ai rimborsi completi, passando per i crediti di bordo che possono arrivare fino a 150 dollari.