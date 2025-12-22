Scontro tra navi da crociera a Luxor: morta una donna italiana, chi era la vittima

Tragedia a Luxor sul Nilo: morta una turista italiana nello scontro tra navi da crociera. Chi era e l'intervento della Farnesina.

Una vacanza lungo il Nilo si è trasformata in tragedia domenica sera a Luxor, quando due navi da crociera si sono scontrate causando la morte di una turista italiana e il ferimento di altri passeggeri. Gli ultimi aggiornamenti sul drammatico evento.

Scontro mortale tra navi da crociera a Luxor: intervento della Farnesina

Domenica una vacanza alla scoperta delle meraviglie archeologiche del sud dell’Egitto si è trasformata in tragedia.

Un violento scontro tra due imbarcazioni sul Nilo, nei pressi di Luxor, ha provocato la morte di una turista italiana.

L’incidente, avvenuto intorno alle ore 19:00 locali a circa 30 chilometri da Luxor, ha interessato la nave da crociera Royal Beau Rivage, che trasportava decine di passeggeri italiani, causando la distruzione di quattro cabine.

La Farnesina, attraverso l’Ambasciata d’Italia al Cairo e il Consolato, si è immediatamente attivata per fornire assistenza ai connazionali presenti: “Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. I funzionari del consolato d’Italia sono in contatto col coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta“.

L’ambasciatore Agostino Palese ha confermato la dinamica dell’incidente, aggiungendo: “C’è stata una collisione tra due navi che ha interessato diverse cabine dove c’era anche una nostra connazionale. Stiamo ovviamente verificando le condizioni delle decine di connazionali che erano a bordo e che sono state interessate dall’incidente, ma per il momento sembra che ci sia solo il decesso della signora“.

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stato informato dei fatti e segue personalmente l’evolversi della situazione: “La Farnesina e l’ambasciata italiana in Egitto seguono la situazione a Luxor, dove alcuni connazionali a bordo di un’imbarcazione sono rimasti coinvolti in una collisione mentre erano in crociera sul Nilo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è informato e ne segue l’evoluzione“.

Tragico incidente sul Nilo: indagini in corso per errore umano

Come riportato da Rai News, l’Autorità egiziana per i trasporti fluviali ha chiarito, attraverso una nota tecnica, che la collisione tra la Royal Beau Rivage e la nave Opera è da attribuire principalmente a gravi errori umani. Secondo i rilievi, l’impatto è avvenuto intorno alle 19:00, a circa due chilometri dalla chiusa di Esna, a sud di Luxor, a seguito di una manovra improvvisa compiuta dal comando della Royal Beau Rivage, in palese violazione delle norme di navigazione del fiume. La collisione, dovuta al mancato rispetto delle distanze di sicurezza e delle precedenze in quel tratto delicato, è stata così violenta da danneggiare quattro cabine occupate da turisti italiani, causando il decesso della connazionale. Le autorità locali hanno reagito rapidamente sospendendo la licenza del capitano del Beau Rivage, ritenuto responsabile della manovra rischiosa, mentre la Procura ha avviato un’indagine penale per verificare eventuali responsabilità.

Scontro tra navi da crociera a Luxor: morta una donna italiana, chi era la vittima

La vittima, Denise Ruggeri, aveva 47 anni ed era originaria dell’Aquila. In vacanza con il marito, un vigile del fuoco, la donna si trovava all’interno della propria cabina al momento dell’urto e, a seguito di una caduta, avrebbe riportato una grave ferita a un polmone. Nonostante i tentativi disperati di soccorso, portata all’ospedale di Esna in condizioni critiche, è deceduta nel reparto di terapia intensiva. Abbruzzese, lavorava come maestra d’asilo presso l’istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Pizzoli.