Margherita Salvucci è morta dopo essere stata travolta da un’onda a Madeira, in Portogallo. La 28enne si trovava su una spiaggia insieme alla sorella, alla madre e al padre: la ragazza stava facendo delle foto quando un’onda l’ha investita facendola finire in acqua.

Portogallo, turista italiana muore travolta da un’onda

Il dramma si è verificato nel pomeriggio di giovedì 27 giugno a Madeira dove la giovane marchigiana, originaria di Colmurano (Macerata), si era recata in vacanza insieme alla famiglia. Secondo quanto ricostruito, la 28enne si è arrampicata su una scogliera per scattare delle foto, un’onda anomala l’ha colta in pieno ed è caduta sbattendo la testa. In suo soccorso è intervenuto un turista italiano che si è tuffato per aiutarla. Le sue condizioni sono subito apparse critiche e a nulla è servito il trasporto in ospedale: per lei sono stati fatali un trauma cranico e acqua nei polmoni.

Le parole del sindaco di Colmurano

Il sindaco di Colmurano, Mirko Mari, ha commentato la morte della 28enne, che tra le altre cose partecipava alle iniziative di Borgofuturo, un progetto locale di solidarietà e sostenibilità ideato dal regista Damiano Giacomelli: “Una disgrazia impensabile. Margherita, anche se ha studiato fuori, capitava spesso di incontrarla in giro per la città“.

