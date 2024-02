L’uomo in viaggio a Malindi è ora in gravi condizioni a causa di un incidente

È ricoverato a Malindi in gravi condizioni un turista veronese, in vacanza in Kenya, a causa di un incidente avvenuto in piscina.

Incidente a Malindi: grave un turista italiano

L’uomo attualmente si trova nella terapia intensiva del Mombasa Hospital, ma il governatore Luca Zaia è in constante contatto con il Ministero degli Esteri e l’Ambasciata italiana in Kenya per discutere sulla possibilità di un rimpatrio sanitario dell’uomo.

Malindi: la dinamica dell’incidente che ha coinvolto l’uomo italiano

Proveniente dalla provincia di Verona, il turista si trovava nel paese africano per un periodo di vacanza a Malindi nel quale è stato soccorso a seguito dell’incidente. Si parla di una caduta accidentale in piscina, ma sulla dinamica dell’incidente non si hanno ancora notizie.

Secondo incidente in Kenya, coinvolti due italiani

La notizia di un precedente incidente sempre in Kenya è stata diffusa un mese fa. Una turista italiana di 79 anni è deceduta a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto la vettura su cui viaggiava e un camion. La vittima, Antonietta Bigliotto, nata e residente a Milano si trovava nella località con il marito quando l’auto, guidata da un cittadino keniano, avrebbe tamponato il camion e provocato la sua morte e ferite e contusioni per il marito.