Italiano morto in Kenya: mistero sull'incidente di Renato Pirazzini

Il 44enne legnanese Renato Pirazzini ha perso la vita a seguito di un misterioso incidente in moto avvenuto in Kenya nei giorni scorsi. La procura di Busto Arsizio ha disposto accertamenti sul decesso dell’imprenditore.

Kenya, l’italiano Renato Pirazzini fa un incidente in moto: morto a 44 anni

Renato Pirazzini aveva 44 anni ed era originario di Legnano, nel milanese, ma da tanto tempo si era trasferito a Malindi (Kenya) dove lavorava come titolare di un’azienda edile. L’uomo, nei giorni scorsi, aveva fatto un incidente in moto, ma le sue condizioni di salute sembravano buone. Pirazzini, infatti, si era rialzato da solo da terra ed era tornato a casa. L’uomo sembrava stare bene, ma ad un tratto ha iniziato ad accusare qualche problema. Per questo motivo l’imprenditore si è recato in ospedale, dove le sue condizioni di salute sono peggiorate fino a portarlo alla morte.

I famigliari chiedono chiarezza

La famiglia dell’impenditore, stanziata a Busto Garolfo, non ci sta e chede chiarezza sulla morte di Renato. Le uniche informazioni che sono arrivate in Italia, parlano di una strana caduta di Pirazzini appena arrivato all’ospedale. Forse sarebbe stata proprio quella la causa che ha portato al suo decesso.