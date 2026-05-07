Terziario, Bella (Confcommercio): "Valorizzare ogni settore di quello di mercato"

(Adnkronos) - "Complimenti per il lavoro dell'Osservatorio. Nei servizi, ma in qualsiasi settore, in qualsiasi periodo di tempo, in Italia c'è una relazione inversa tra dinamiche dell'occupazione e produttività del lavoro. È la nostra malattia sistemica. Abbiamo fattori di contesto come gli ecce...

(Adnkronos) – “Complimenti per il lavoro dell’Osservatorio. Nei servizi, ma in qualsiasi settore, in qualsiasi periodo di tempo, in Italia c’è una relazione inversa tra dinamiche dell’occupazione e produttività del lavoro. È la nostra malattia sistemica. Abbiamo fattori di contesto come gli eccessi di burocrazia e fiscalità, il difetto che io chiamo ‘fiscocrazia’, che impediscono di puntare sulla coppia vincente, l’unica coppia vincente: più produttività dove cresce l’occupazione, non dove scende.

La strada della prosperità diffusa è fatta così e solo così. Le alternative servono al massimo a rallentare il declino, a fare i tavoli di concertazione, ad alimentare lamentele, richieste dei privati e promesse e nuovi diritti da parte della controparte pubblica. Promesse impossibili da mantenere e diritti inesigibili. Quindi non ci resta, a mio avviso, che provare a valorizzare ogni settore del terziario di mercato”.

Lo ha detto Mariano Bella, direttore dell’ufficio studio di Confcommercio, intervenendo alla presentazione del nuovo Osservatorio del Terziario di Manageritalia, oggi a Roma nella sede di Comin & Partners, in Piazza dei Santi Apostoli.

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