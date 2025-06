Terzo mandato: Faraone, 'tema maggiore interesse centrodestra mentre c'è guerra'

Terzo mandato: Faraone, 'tema maggiore interesse centrodestra mentre c...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Mentre impazza un conflitto mondiale a pezzi, il tema di maggiore interesse nel centrodestra italiano è il terzo mandato per i presidenti di regione. Inizialmente Forza Italia e il partito di Giorgia Meloni si erano messi di traverso. Poi la Meloni ha fatto l’ennesima capriola e ha cambiato idea come al suo solito.

Adesso si appresta a farlo anche Tajani che declinò così la sua contrarietà al terzo mandato: ‘Non è una questione di volontà popolare, anche Mussolini ha vinto le elezioni, anche Hitler aveva vinto le elezioni’. Un presidente di Regione nel suo territorio ha più potere di quanto ne abbiano il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica sul territorio nazionale. Quindi, ci sono rischi di autoritarismo, di incrostazioni di potere’. Da argomenti di questo genere, ti aspetti un muro insormontabile a difesa dei due soli mandati. E invece no: oggi dai giornali apprendiamo che ‘Tajani ha aperto al terzo mandato ma in cambio dello Ius scholae’. In altri termini, Forza Italia accetterà l’autoritarismo dei presidenti di regione, se la Lega derogherà a un principio finora invalicabile. Scontro fra titani, direi, dibattito elevatissimo, lassù dove osano solo le aquile”. Lo scrive sui social il vicepresidente di Italia viva, Davide Faraone.