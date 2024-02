Terzo mandato: Ricci, 'Pd alla fine dirà sì, ci riuniamo domani'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Penso che alla fine il Pd dirà sì al terzo mandato”. La pensa così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e membro della Direzione Pd, intervenuto alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

“Il gruppo di lavoro Pd sul terzo mandato si riunirà nelle prossime ore e noi sindaci abbiamo le idee molto chiare: non si capisce perché questa regola debba valere solo per i sindaci”. Avete già un orario di incontro? “Ancora non abbiamo l’orario dell’appuntamento ma penso che lo faremo domani, credo da remoto, ma immagino che la conversazione sarà comunque ‘calda’”.

Chi è più contrario alla vostra proposta? “I parlamentari sono i più perplessi – ha detto Ricci a Rai Radio1 – ma sono sicuro che Schlein poi troverà la sintesi”. Vi siete dati una sorta di regolamento per la decisione di approvare o meno il terzo mandato? “Non è stato fatto un regolamento preciso, una volta che la destra è divisa è piuttosto facile inserirsi dentro”.