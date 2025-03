Tesla, Elon Musk richiama 46mila Cybertruck: ecco per quale ragione

Giornata nera per Tesla, la casa produttrice di auto elettriche fondata da Elon Musk, che ha dovuto richiamare oltre 46mila Cybertruck. Qual è il motivo?

Tesla, richiamo per 46mila Cybertruck

Ancora guai per Tesla, la casa produttrice di auto elettrice fondata da Elon Musk. Sono infatti stati richiamati oltre 46mila Cybertruck, ovvero tutto quelli venduti negli ultimi 15 mesi. Pensate che solo nel 2024, Tesla ha inciso del 21 % sul totale dei richiami di veicoli negli Stati Uniti, anche se la maggior parte delle problematiche sono state poi risolte da remoto. Ma perché Tesla ha dovuto richiamare 46mila Cybertruck?

Tesla, maxi richiamo per 46mila Cybertruck: il problema riscontrato

Come detto, Tesla ha dovuto richiamare oltre 46mila Cybertruck ma, come mai? Qual è stato il problema riscontrato? Si tratta di un problema di sicurezza, ovvero il possibile distacco dei pannelli di rivestimento esterni in acciaio durante la marcia del veicolo. Secondo il documento di richiamo depositato presso la National highway traffic safety administration, Tesla stima che l’1 % delle 46mila vetture coinvolte abbiano un difetto. Il gruppo del miliardario Elon Musk sostituirà gratuitamente il pezzo difettoso.