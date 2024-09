Per il secondo anno consecutivo, l’imprenditrice Martina Strazzer ha lanciato un contest del suo brand Amabile Jewels. L’obiettivo è far vincere un viaggio a quattro sue clienti. L’iniziativa è resa unica con i Golden Ticket e gli utenti su TikTok hanno iniziato a sognare la settimana in un resort da sogno.

Il Golden Ticket e una vacanza da sogno

La creator ha annunciato la nuova edizione del concorso che, lo scorso anno, ha portato quattro fortunate vincitrici alle Maldive per una settimana intera in un resort da sogno.

L’imprenditrice, però, a differenza della scorsa volta, ha deciso di condividere tutte le fasi dell’organizzazione del viaggio con i propri followers. A tal proposito, chiunque in queste settimane abbia visitato uno dei pop up store di Amabile Jewels ha avuto la possibilità di inquadrare un QR code per esprimere la sua preferenza riguardo la meta del viaggio. La meta più votata sarà quella in cui dei fortunati vincitori andranno in vacanza gratis.

I vincitori del contest

Nelle scorse settimane, per 24 ore, i maggiori di 18 anni potevano effettuare una spesa minima di 50 euro sul sito del brand e optare per la partecipazione al concorso al momento del check-out. All’interno dei pacchi, a fortuna, sono stati rivenuti i Golden Ticket con un marchio inconfondibile né replicabile.

I vincitori, o le vincitrici, potranno godere di un viaggio alle Maldive con partenza il prossimo 14 ottobre, comprensivo di volo in economy e pernottamento in hotel a 4 stelle.

Il Golden Ticket disperso

Le assegnazioni partivano dal 4 settembre e sarebbero già state decretate le tre vincitrici, ma ne manca una. Il primo Golden Ticket sarebbe disperso e il team di Amabile ha rivelato la difficoltà nel contattare la società di spedizioni per capire quanto accaduto.