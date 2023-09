Una donna in Gran Bretagna aveva partecipato ad un concorso a premi con in palio una lussuosa villa milionaria ma ha ottenuto solo 5mila sterline.

LEGGI ANCHE: Vince 112 mila euro a un game show, ma per un anno non dice nulla alla famiglia

Gran Bretagna, donna vince concorso a premi con in palio una lussuosa villa: le danno solo 5mila sterline

Una donna ha partecipato ad un concorso a premi con in palio una lussuosa villa milionaria e ha vinto. Al posto delle chiavi di casa, però, le hanno consegnato solo un assegno di 5mila sterline. Loretta, 35enne inglese di Radford, è rimasta molto delusa. Era così felice di poter cambiare casa che non ha pensato di chiedere i dettagli della vincita. L’insegnante è apparsa anche in un video sul sito web del concorso in cui si parla proprio della casa in questione. Dalla felicità è poi passata alla delusione. “Mi hanno detto che non avevo vinto la casa ma avevo vinto un primo premio di 5.000 sterline perché purtroppo non avevano raccolto abbastanza soldi. Ora ho bisogno che tutti smettano di congratularsi con me. Non è che non sia grata per le 5.000 sterline ma se mi avessero detto non possiamo darti la casa ma eccoti 50.000 sterline, era già qualcosa. Ma con 5.000 sterline adesso non puoi nemmeno pagarti le bollette” ha dichiarato la donna.

Vince villa di lusso ma ottiene 5mila sterline: “Attenti alle scritte in piccolo”

La fregatura era nelle regole scritte in piccolo nel regolamento del concorso, che Loretta non aveva letto. Nei termini e condizioni era indicato che se non venivano raggiunti i 2,5 milioni di sterline di vendite nette, il vincitore avrebbe ricevuto il 50% dei proventi netti. Gli organizzatori del concorso hanno affermato di essere andarti in perdita e di non aver coperto neanche i costi, per cui le hanno assegnato solo 5.000 sterline come “gesto di buona volontà“. “L’alternativa era non assegnare nulla” hanno spiegato gli organizzatori in una email di scuse.