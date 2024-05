Zaffini: "Restituire appropriatezza alla spesa sanitaria"

Roma, 8 mag. (askanews) – “Nel provvedimento per l’assorbimento delle liste d’attesa che sarà nel prossimo Consiglio dei Ministri c’è una parte molto importante che parla di restituire appropriatezza alla spesa sanitaria” così Franco Zaffini, Presidente Commissione Affari Sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale di Palazzo Madama, è intervenuto a Roma all’evento NET-HEALTH – Sanità in rete 2030, il progetto di policy research ideato nel 2021 da LS CUBE e giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Individuare un nuovo modello di LEA, identificare sistemi di finanziamento alternativi che garantiscano la sostenibilità del nostro sistema sanitario e mettere in luce gli aspetti normativi necessari per adeguare il nostro Paese alla governance europea del dato: questi i temi al centro delle proposte presentate durante l’evento e disponibili sul sito di LS CUBE.

Partner scientifici dell’edizione 2023-2024 di NET-HEALTH – Sanità in rete 2030l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Altems Advisory, spin-off universitario dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari – ALTEMS of the Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Osservatorio sul Welfare della LUISS Business school.