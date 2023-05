Vince 112 mila euro a un game show, ma per un anno non dice nulla alla famiglia

Un ragazzo di 24 anni ha vinto 112 mila euro in un game show televisivo, ma per un anno ha deciso di non dire niente alla sua famiglia.

Un ragazzo di 24 anni ha vinto la cifra di 99.000 sterline, circa 112 mila euro, partecipando ad un game show televisivo. Per un anno intero è riuscito a non dire nulla alla sua famiglia. Quando Daniel O’Halloran, di Bebington, Inghilterra, ha partecipato nel 2022 al quiz televisivo condotto dal comico Lee Mack, non pensava di essere così fortunato da riuscire a vincere il jackpot. Ad iscriverlo al gioco era stata la madre, una fan del programma, ma lui non pensava di vincere.

Il giovane ha mantenuto il suo segreto

O’Halloran ha rifiutato la possibilità di andarsene con 10 mila sterline di premio e ha rischiato tutto il vincere il primo premio. Il giovane ha mantenuto questo segreto, non dicendo nulla. Ha rivelato della sua vincita solo alla nonna, che ha mantenuto il segreto. L’episodio è stato girato nel luglio 2022 a Manchester, ma non è stato trasmesso fino a sabato 29 aprile di questo anno. “Negli ultimi nove mesi la mia famiglia ha pensato che avessi vinto 10 mila sterline. È stato difficile mantenere il segreto. Sabato l’abbiamo visto tutti insieme, quando ho detto che avrei accettato la domanda del jackpot non riuscivano a credere che l’avessi fatto. È stata la parte migliore dello show da vedere” ha raccontato Daniel.