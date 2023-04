Vince 257 milioni alla lotteria, divorzia dalla moglie e lei si prende tutto

Chi è l’uomo più fortunato del mondo? Ponendo questa domanda a qualsiasi persona in Scozia è probabile che la risposta ricada su Colin Weir, l’ex cameramen che qualche anno fa vinse ben 257 milioni alla lotteria. Ma a volte, la ricchezza non regala la felicità.

Colin Weir vince 257 milioni alla lotteria: in pochi anni si brucia tutto

Una vincita record, che ancora non è ancora mai stata eguagliata in nessun’altra estrazione della lotteria in tutto il mondo, ma a Colin Weir non è rimasto più nulla. Lo scozzese, in pochi anni ha bruciato più di 50 milioni, arrivando a spendere fino a 131 mila euro a settimana di media.

Tra le sue spese più folli, oltre ad una casa da 12 milioni di dollari, si ricordano una quota della sua squadra del cuore, il Partick Thistle Football Club di Glasgow, diverse automobili di lusso e persino alcuni cavalli da corsa purosangue.

Il divorzio con la moglie e la morte in solitudine

Ma la cosa peggiore è che la moglie ha chiesto il divorzio dopo oltre 40 anni di matrimonio e ha ottenuto la gran parte delle fortune di Colin. L’uomo, poco tempo dopo si è ammalato ed è morto all’età di 72 anni in solidutine.