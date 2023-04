Trump senza freni: "Tutti gli insegnanti dovrebbero essere armati"

Dal palco elettorale di Indianapolis Donald Trump è ormai senza freni: “Tutti gli insegnanti dovrebbero essere armati“. L’ex presidente Usa, indagato per un eclatante caso e New York e candidato al voto del 2024 dice la sua sullo spinoso tema parlando alla convention della NRA, la lobby delle armi, a Indianapolis.

Trump: “Gli insegnanti devono essere armati”

Ed in quella sede amica Trump ha detto senza mezzi termini che anche a scuola ogni insegnante potrà avere un’arma in mano. Ha spiegato: “Con me alla Casa Bianca nessuno oserà alzare un dito contro le vostre armi”. Accolto come una star sul palco e con un video celebrativo dei suoi anni alla Casa Bianca, Trump ha calcato la ,ano sul tema: “Sono anni che combatto contro i poteri corrotti e le forze comuniste che vogliono distruggere l’America, interferire nelle elezioni attraverso il dipartimento di giustizia e portarci via le armi”.

“Covid usato per impedirne le vendite”

E ancora, alludendo al suo avversario Joe Biden: “Quando i democratici della sinistra radicale hanno cercato di utilizzare il Covid per impedire le vendite di armi durante la pandemia del virus cinese”. A margine poi ha ribadito: “Io con con orgoglio ho designato i rivenditori di armi e munizioni come infrastruttura critica”. E in chiosa: “Tutti gli insegnanti devono essere armati e addestrati“.