Dopo la fuga dalla terribile guerra in Ucraina, un uomo si è trasferito in Belgio, dove ha vinto una somma molto alta con un Gratta e Vinci.

Fugge dalla guerra in Ucraina e vince un “Gratta e Vinci” da capogiro

A volte la vita mette le persone nella condizione di agire in un determinato modo. Il protagonista di questa storia ha dovuto lasciare il suo paese, scappare altrove e cercare la propria fortuna. Capita anche che improvvisamente succede qualcosa di bello, qualcosa in grado di cambiare tutto. Questo uomo è stato costretto a scappare dalla guerra, a lasciare il suo Paese e cercare di ricominciare. Quello che gli è successo ha davvero dell’incredibile. Dopo quella fuga in cerca di fortuna, la fortuna è realmente arrivata, con una vincita incredibile grazie ad un Gratta e Vinci.

La fuga e la vittoria con il Gratta e Vinci

Questa vincita è avvenuta in Belgio, più precisamente a Bruxelles. Il vincitore è un cittadino ucraino, rifugiato nel paese dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Non si hanno molte informazioni sul vincitore. Si sa solo che è un uomo con età compresa tra i 18 e i 24 anni. Ha vinto ben 500mila euro grazie ad un Gratta e Vinci. “Ha sentimenti contrastanti riguardo alla vittoria. È difficile essere felici di qualcosa del genere, considerando tutto ciò che accade nella sua patria. Vediamo molti vincitori qui, ma in questo caso abbiamo visto che significava molto di più per il vincitore, come se fosse un segno di speranza in tempi bui” ha dichiarato il portavoce dell’ente che gestisce i concorsi a premi in Belgio, aggiungendo che il vincitore vuole ringraziare tutti coloro che gli hanno dato la possibilità di integrarsi in Belgio.