Michael Schlemmer si è fermato per fare rifornimento di carburante e ha deciso di acquistare un biglietto “gratta e vinci” con il resto. La scelta si è rivelata a dir poco vincente, poiché ha portato a casa un milione di dollari

Vince con un ‘gratta e vinci’ da 20 dollari

Michael Schlemmer, di Corbin (Kentucky), doveva fare rifornimento di benzina quando si è fermato al Convenient Food Mart sulla U.S. Highway 25 West. Un banale rifornimento alla stazione di servizio che invece si è rivelato un grandioso ‘pit stop’ per la sua vita.

“Avevo finito la benzina e mi sono fermato lì. Con me avevo solo 40 dollari. Con 20 ho pagato la benzina, con gli altri 20 ho comprato il gratta e vinci” ha affermato in fortunato vincitore della Kentucky Lottery.

Schlemmer ha dunque acquistato un biglietto gratta e vinci da 20 dollari intitolato “$1,000,000 Luck” e con grande sorpresa, una volta grattato il biglietto in auto, ha scoperto di aver vinto 1 milione di dollari.

“Non ho pensato a niente”

Lo ha quindi subito riportato, incredulo, nel locale dove lo aveva acquistato per mostrarlo ai dipendenti “I proprietari del negozio erano lì, e hanno entrambi cominciato a sorridere”, ha detto.

In quei momenti concitati l’uomo ha poi affermato di non aver capito più nulla: “Non ho pensato a niente”, ha detto Schlemmer. “Mi sono semplicemente alzato e sono tornato nel negozio e l’ho mostrato loro. Fino a quando non avrò il assegno in mano, non ci credo.”

La scelta di Schlemmer

Giovedì, Schlemmer si è recato alla sede della lotteria a Louisville e ha ricevuto un assegno una tantum al netto delle tasse, scegliendo di ricevere il pagamento in un’unica soluzione anziché la soluzione delle rate annue.

Sul primo sogno da realizzare Michael non ha dubbi: ” Voglio comprare una nuova macchina”.