Tim, è attesa per oggi la decisione del giudice sul contenzioso legale promosso da Vivendi contro le modalità con cui il Cda di Tim ha approvato la cessione di NetCo, senza passare da una assemblea straordinaria.

Tim-Vivendi: il tribunale decide sul futuro della rete, attesa la sentenza

Entro oggi dovrebbe arrivare la decisione del giudice sul caso Tim-Vivendi. La società francese ha infatti chiesto al tribunale di annullare la delibera del Cda che ha venduto NetCo a Kkr senza passare per l’assemblea straordinaria. L’ultima udienza della causa contro Tim si è tenuta il 14 novembre scorso e la decisione dei giudici della Sezione Imprese del Tribunale Civile di Milano era attesa entro 60 giorni.

Tim-Vivendi: gli scenari possibili

Come detto dovrebbe arrivare nella giornata di oggi la sentenza del giudice sulla vicenda Tim-Vivendi. Tim confida in un esito favorevole, ecco le parole degli analisti di Intermonte dopo l’udienza del 14 novembre: “la società, supportata da cinque pareri legali, confida in un esito favorevole, ritenendo che la decisione di cedere la rete sia stato un atto gestionale che non ha comportato modifiche all’oggetto sociale e, quindi, non ha richiesto l’approvazione da parte dell’assemblea”.