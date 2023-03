Titoli Stato: collocati Bot per 7 mld, rendimenti in rialzo

Roma, 29 mar. -(Adnkronos) - Il Tesoro ha collocato oggi Bot a 6 e 12 mesi per un totale di 7 miliardi con rendimenti in leggero rialzo. Nella prima asta di titoli a sei mesi sono stati collocati titoli per 5 miliardi a fronte di una domanda da quasi 7 miliardi con un rendimento salito di 3 punti a...