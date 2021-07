Tokyo2020, scherzi su Shoah: lascia direttore cerimonia apertura

Roma, 22 lug. (askanews) – A poche ore dalla cerimonia d’apertura arriva una nuova tegola per l’organizzazione dei Giochi olimpici di Tokyo 2020. Il comico giapponese Kentaro Kobayashi, direttore dello show della cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi, è stato accusato di aver in passato scherzato sull’Olocausto. Per questo. L’organizzazione ne ha annunciato le dimissioni.

La presidente Seiko Hashimoto ha detto di aver appreso solo ora dei comportamenti passati di Kobayashi e si è assunta la responsabilità di non aver verificato il background di alcuni dei suoi collaboratori.

“Manca solo un giorno alla cerimonia di apertura, e penso che a tutte le persone coinvolte nei giochi e al popolo giapponese vorrei estendere le mie più profonde scuse”. “Stiamo affrontando molte sfide in questo momento ed è davvero spiacevole avere questi incidenti – ha aggiunto Toshiro Muto, ceo di Tokyo 2020 – forse questo avrà un impatto sul messaggio che volevamo trasmettere al mondo. Ma ancora una volta, il valore di Tokyo 2020 rimane e vogliamo fare del nostro meglio”.

Kobayashi, dal canto suo, ha presentato le sue scuse profonde attraverso un messaggio letto dalla stessa Hashimoto. Secondo i media giapponesi, nel 1998 avrebbe scherzato sullla Shoah in un suo spettacolo. E avrebbe fatto ulteriori scherzi sgradevoli su persone disabili.

Oltre al problema contagi Covid, anche tra gli atleti, che preoccupano l’organizzazione, la vicenda Kobayashi è un’ulteriore scandalo dopo le dimissioni del musicista Cornelius per aver praticato bullismo da giovane e le dimissioni a febbraio del presidente di Tokyo2020, l’ex primo ministro Yoshiro Mori per aver fatto dichiarazioni sessiste.