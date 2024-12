Un politico di lungo corso

Tommaso Foti, nato nel 1960, è il nuovo ministro per il Pnrr, la Coesione, il Sud e gli Affari europei. Originario di Piacenza, Foti ha una lunga carriera politica alle spalle, avendo ricoperto ruoli significativi sia a livello locale che nazionale. Attualmente alla sua sesta legislatura, ha servito come capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati dal 2022. La sua esperienza politica inizia da giovanissimo, quando si iscrive al Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano.

Un percorso tra sfide e successi

Foti ha iniziato la sua carriera politica come consigliere comunale a Piacenza nel 1980, a soli 20 anni. Da allora, ha ricoperto diversi ruoli all’interno di partiti di destra, passando dall’MSI ad Alleanza Nazionale fino a Fratelli d’Italia, di cui è stato uno dei membri fondatori. La sua carriera è stata segnata da momenti di grande successo, come l’elezione a deputato nel 1996 e la conquista dell’unico seggio per FdI in Emilia-Romagna nel 2014. Tuttavia, non sono mancati anche momenti controversi, come l’inchiesta per corruzione e traffico di influenze che lo ha visto coinvolto.

Le sfide del nuovo ministero

Con la nomina a ministro, Foti si trova ora a fronteggiare importanti sfide legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e alla coesione territoriale. La sua esperienza come capogruppo e vicecapogruppo alla Camera gli fornisce una solida base per affrontare questi compiti. Recentemente, ha promosso la legge ‘Salva-Milano’, approvata in prima lettura, e sta lavorando alla riforma della Corte dei Conti. Foti ha dichiarato di essere pronto ad affrontare le sfide, sottolineando la sua determinazione e il suo impegno verso il lavoro.

In un contesto politico in continua evoluzione, la figura di Foti rappresenta un punto di riferimento per il governo, soprattutto per quanto riguarda le politiche destinate al Sud e alla coesione sociale. La sua fede calcistica per l’Inter e il suo approccio leale nei rapporti personali sono tratti distintivi che lo caratterizzano, rendendolo un politico vicino alla gente.