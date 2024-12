La situazione nelle scuole di Annicco

Ad Annicco, un comune in provincia di Cremona, la presenza di roditori ha costretto le autorità locali a prendere misure drastiche. Da questa mattina, circa duecento alunni del polo didattico, che comprende anche i bambini di Paderno Ponchielli, non possono frequentare le lezioni. La chiusura, decisa dall’amministrazione comunale, è stata necessaria per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate. Il sindaco Maurizio Fornasari ha spiegato che la situazione è stata monitorata per diversi giorni, con la scoperta di escrementi di topo in vari angoli della scuola.

Interventi di bonifica e derattizzazione

La decisione di chiudere le scuole è stata presa dopo che un tecnico di una ditta esterna ha segnalato un problema elettrico causato dai fili rosicchiati dai roditori. In risposta a questa emergenza, il Comune ha avviato un’operazione straordinaria di bonifica. Attualmente, all’interno della scuola sono state posizionate trappole ed esche specifiche, e sono già stati effettuati quattro interventi di derattizzazione. La chiusura durerà fino a quando non verranno più trovati escrementi di topo, garantendo così un ambiente sicuro per gli studenti.

Raccomandazioni per le famiglie

In vista del rientro a scuola, l’amministrazione ha fornito alcune raccomandazioni alle famiglie. È stato suggerito di informare i bambini sull’importanza di mantenere la massima pulizia nei banchi, pavimenti e bagni, evitando di lasciare cibo, biscotti e snack in giro. Queste misure sono fondamentali per prevenire ulteriori infestazioni e garantire un ambiente scolastico salubre. La comunità di Annicco sta affrontando questa emergenza con serietà, e si spera che le misure adottate possano risolvere rapidamente la situazione.