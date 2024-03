Alberto Tron, un ragazzo di 27 anni, è morto dopo un drammatico incidente avvenuto qualche giorno fa nel torinese. Il 27ennefalegname di Villar Perosa, sarebbe caduto in curva vittima di un gioco che, per lui, si è rivelato fatale.

Leggi anche: Abusi su minore, fugge dopo la condanna: arrestato in Germania

Torino, cade dal tetto dell’auto: morto 27enne

Secondo quanto ricostruito, il fatto è accaduto in seguito al tradizionale “pranzo dei falegnami”, che proprio la vittima aveva deciso di riorganizzare dopo che l’evento non si svolgeva da diversi anni. La tragedia si è verificata dopo una sorta di folle e pericoloso “gioco”: il 27enne era salito sul tetto dell’auto guidata da un amico per percorrere un tratto di montagna dopo l’evento e, in curva, avrebbe perso l’equilibrio cadendo sull’asfalto e ha battuto violentemente la testa. Il giovane è entrato subito in coma e non si è più risvegliato. Le sue condizioni sono subito apparse critiche: è stato trasportato in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare, martedì è stato dichiarato clinicamente morto.

L’amico alla guida è stato iscritto nel registro degli indagati

La procura di Torino, che si sta occupando del caso, ha iscritto nel registro degli indagati l’amico che si trovava alla guida dell’auto con l’ipotesi di omicidio colposo. La famiglia del 27enne ha acconsentito di donare i suoi organi.

Leggi anche: Incidente treno a Treviglio: investito carrello sui binari