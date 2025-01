La pozione anti-vaccini, detta “soluzione minerale miracolosa”, è tornata a circolare online, per questo motivo è scattato l’allarme sanitario in Veneto, in quanto il prodotto è tossico per la salute.

Torna a circolare la pozione tossica anti-vaccini: scatta l’allerta sanitaria in Veneto

E’ allarme sanitario in Veneto. La Regione ha dovuto allertare le aziende sanitarie e ospedaliere circa una sostanza che è tornata a circolare online. Si tratta della “soluzione minerale miracolosa”, la pozione anti-vaccini che negli States, grazie ai no vax, si pensa sia un disinfettante contro il vaccino anti Covid, ma anche anti cancro, anti HIV, epatite, tubercolosi eccetera. In realtà si tratta di un composto molto pericoloso in quanto tossico.

La pericolosità della pozione anti-vaccini

Già nel 2019 le autorità competenti avevano segnalato la pericolosità di questa pozione anti-vaccini. Il Centro antiveleni dice chiaramente che il prodotto è tossico, poiché composto dal 28% di clorito di sodio, che viene usato come candeggiante nell’industria tessile e cartacea. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, la dose giornaliera tollerabile di clorito di sodio è di 40,5 microgrammi per ogni chilo di peso corporeo, mentre le dosi raccomandate da chi vende questa “pozione” online sono di 210 milligrammi. Ecco cosa dice il Centro antiveleni: “il clorito di sodio è un agente ossidante, presenta un effetto irritante per le mucose e causa stress ossidativo cellulare. Oltre alla tossicità per contatto, porta anche a tossicità sistemica: sistemi gastrointestinali e dolore addominale, emolisi, insufficienza renale acuta ed è inoltre una sostanza metaemoglobinizzante.