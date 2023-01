Torna operativo il Fondo per salvare l'Amazzonia

(Adnkronos) - La Norvegia, il principale donatore del Fondo per l'Amazzonia, ha dichiarato che l'iniziativa per sostenere la protezione delle foreste è stata riattivata ora che il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva è tornato in carica, promettendo di fermare la d...