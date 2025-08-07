Toscana: da voto on line M5S ok a verificare condizioni ingresso in coalizione

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Il Movimento 5 Stelle verificherà l'ingresso nella coalizione di centrosinistra alle regionali in Toscana. Sono prevalsi i sì all'alleanza nel voto on line riservato agli iscritti 5 Stelle: 1.538 favorevoli, i contrari sono stati 1.030. "Alle ...

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – Il Movimento 5 Stelle verificherà l'ingresso nella coalizione di centrosinistra alle regionali in Toscana. Sono prevalsi i sì all'alleanza nel voto on line riservato agli iscritti 5 Stelle: 1.538 favorevoli, i contrari sono stati 1.030. "Alle ore 18.00 di oggi 7 agosto 2025 si sono concluse le votazioni da parte degli iscritti della Regione Toscana per deliberare sul seguente ordine del giorno: Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Toscana del 2025.

Aventi diritto di voto: 5.202. Hanno votato in 2.568", si legge in una nota.

Questo il quesito sottoposto agli iscritti: "Alle elezioni regionali che si svolgeranno in Toscana nel 2025 pensi che il MoVimento 5 Stelle debba partecipare da solo oppure pensi sia meglio verificare se vi siano le condizioni per prendere parte alla coalizione promossa dal Partito Democratico in contrapposizione alla coalizione di centro-destra, conferendo mandato ai vertici del Movimento per concludere, per iscritto, un accordo chiaro che integri tutti i progetti e gli obiettivi strategici, quali emersi nel corso delle riunioni e assemblee territoriali svolte nelle scorse settimane, elencati sul sito www.movimento5stelle.eu?.”

"Hanno votato che il MoVimento partecipi alle prossime elezioni regionali da solo in 1.030. Hanno votato che il Movimento verifichi se vi siano le condizioni per prendere parte alla coalizione in 1.538".