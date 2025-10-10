Toscana: Fratoianni, 'passo dopo passo stiamo costruendo alternativa a brutta destra'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Alla destra piace raccontare che non abbiamo proposte per risolvere i problemi dei cittadini. Eppure tutte le volte che attraversiamo un mercato, una piazza, una strada le persone ci dicono il contrario e ci danno ragione. E così è accaduto in queste s...

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Alla destra piace raccontare che non abbiamo proposte per risolvere i problemi dei cittadini. Eppure tutte le volte che attraversiamo un mercato, una piazza, una strada le persone ci dicono il contrario e ci danno ragione. E così è accaduto in queste settimane incontrando i cittadini della Toscana". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"E i toscani ci hanno detto che vogliono che gli stipendi siano adeguati al costo della vita, vogliono che i pochi super ricchi paghino di più per finanziare sanità e istruzione pubblica, vogliono vivere in territorio sicuro, che non venga giù alla prima pioggia, vogliono trasporti pubblici e servizi funzionali, vogliono che un tetto sulla testa sia un diritto e non un sacrificio".

"Insomma vogliono tutt'altro rispetto ad un governo nazionale che non ha fatto nulla per migliorare la loro vita quotidiana in tutti questi 3 anni. E lo sappiamo, ci vuole tempo. Il lavoro da fare è tanto. Ma passo dopo passo, mattone dopo mattone, stiamo costruendo – conclude Fratoianni – la vera alternativa alla destra. Il vento sta cambiando, è solo questione di tempo…".