Toscana: Ostellari (Lega), 'da certa parte politica solo odio e violenza, nostra libertà non si tocca'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Quello che è accaduto oggi a Livorno è grave, indegno e preoccupante. Calci, sputi, uova lanciate contro ministri della Lega e cittadini che volevano semplicemente partecipare a un evento politico. Questo non è dissenso: è squadrismo mascherato da protesta". Così il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari della Lega.

"L’unica vera minaccia – prosegue – arriva da chi pensa che con la violenza si possano zittire idee diverse.

Ministri ostacolati, e alcune auto colpite. Un fatto gravissimo. Tutta la mia solidarietà va a Salvini e ai ministri Giorgetti, Locatelli, Valditara, a chi era presente e a chi ha subito insulti solo per essere lì, con la Lega".

"Chi attacca così non fa opposizione, alimenta odio. Ma sappiano una cosa: non ci faremo intimidire. La nostra libertà di parola, di incontro e di proposta politica non si tocca. E continueremo a portare avanti il nostro lavoro con ancora più determinazione, in tutta Italia, ascoltando e rispondendo ai cittadini, come sempre", conclude.