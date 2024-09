Toti afferma la colpevolezza della politica nel caso Liguria, sostenendo che ha rinunciato al suo compito.

Giovanni Toti, l'ex capo della Regione Liguria, ha dichiarato a 'Quarta Repubblica' su Rete 4, che non è in grado di nutrire rancore verso i magistrati, nonostante le loro eventuali carenze, ma piuttosto verso la politica. Toti critica fortemente i soggetti che dal 1994 hanno promulgato le leggi ch...

Giovanni Toti, l’ex capo della Regione Liguria, ha dichiarato a ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4, che non è in grado di nutrire rancore verso i magistrati, nonostante le loro eventuali carenze, ma piuttosto verso la politica. Toti critica fortemente i soggetti che dal 1994 hanno promulgato le leggi che privano la politica di qualsiasi potere in Italia, e conferiscono alla giudicatura il ruolo di arbitro morale e penale. Ha insistito che il reale problema risiede nella politica, e questa è la colpevole.