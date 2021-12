Tpl: Sala, 'in finanziaria previsti soldi per prolungare metro Milano'

Milano, 31 dic. (Adnkronos) – Buone notizie per il trasporto pubblico milanese: "nella finanziaria 2022 sono previste risorse per i lavori di prolungamento delle metropolitane M1 (verso Baggio – Olmi – Valsesia) e M4 (da Linate verso Segrate) e per i progetti di prolungamento della M2 (verso il vimercatese) e della M3 (da San Donato verso Paullo)".

Lo spiega il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un post su Facebook.

"Inoltre sono stati stanziati i fondi per progettare il prolungamento da Peschiera verso Crema e quelli per lo studio di fattibilità di M6 che interesserà la parte sud del milanese in connessione con le linee della metropolitana 2 e 3. Infine un’ottima notizia per il percorso green della nostra città: Atm, grazie ai fondi del Pnrr, potrà acquistare altri bus elettrici (arrivando così a 600 mezzi)".

Non solo: "grazie ai fondi stanziati dal governo sarà realizzata a Porta Vittoria la Beic (Biblioteca europea di informazione e cultura)", un progetto "molto importante per la nostra città e atteso da tempo".