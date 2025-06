Traffico aereo: Laus (Pd), 'centralizzare controlli radar su Milano crea disservizi'

Roma, 29 giu (Adnkronos) - "Il deputato democratico Mauro Laus ha promosso un'interrogazione parlamentare al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in seguito al guasto del 28 giugno che ha paralizzato per ore il traffico aereo negli scali di Milano, Torino, Bergamo e Genova, causan...

Roma, 29 giu (Adnkronos) – "Il deputato democratico Mauro Laus ha promosso un'interrogazione parlamentare al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in seguito al guasto del 28 giugno che ha paralizzato per ore il traffico aereo negli scali di Milano, Torino, Bergamo e Genova, causando gravi disagi ai passeggeri". Lo rende noto il Pd.

"L'interrogazione, sottoscritta da una trentina di deputati del gruppo del Pd della Camera, prende atto del fatto che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di una 'anomalia tecnica' ai sistemi radar Enav, ma resta da chiarire se fossero disponibili sistemi di backup e perché non siano intervenuti. I democratici sottolineano inoltre le criticità legate alla centralizzazione del controllo radar su Milano chiedendo se, in assenza di accentramento, l'aeroporto di Torino avrebbe potuto continuare a operare autonomamente", prosegue il Pd.

"Nell'interrogazione si chiede al Governo di fare piena luce sulle cause del guasto, sull'eventuale presenza di minacce esterne, sulle misure adottate per la sicurezza dei voli e sulla necessità di rivedere l'organizzazione del sistema radar per renderlo più resiliente ed efficiente di fronte a emergenze simili. In particolare, Laus chiede a Salvini se, "alla luce dell'attuale centralizzazione del controllo voli su Milano, l'aeroporto di Torino-Caselle avrebbe potuto continuare a funzionare in modalità autonoma in assenza di tale accentramento", conclude.