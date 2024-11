Tragedia a Badia Pozzeveri: uomo trovato morto sul ciglio della strada

Un pensionato di 69 anni perde la vita in circostanze misteriose, indagini in corso.

Un dramma che scuote la comunità

La comunità di Badia Pozzeveri, frazione del comune di Altopascio in provincia di Lucca, è stata scossa da un tragico evento che ha portato alla morte di un uomo di 69 anni, Antonio Ramunno. Il suo corpo è stato rinvenuto sul ciglio della strada in via Centoni, in un contesto che inizialmente sembrava indicare un malore. Tuttavia, le indagini condotte dai carabinieri hanno aperto la possibilità che l’uomo possa essere stato investito da un veicolo, il quale si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso.

La scoperta del corpo

La tragica scoperta è avvenuta nella notte, quando un passante ha notato il corpo dell’uomo e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri della stazione di Altopascio sono giunti rapidamente per avviare le indagini. Inizialmente, l’ipotesi di un malore sembrava la più plausibile, ma i primi riscontri hanno portato a considerare l’ipotesi di un investimento.

Identificazione della vittima e indagini in corso

Antonio Ramunno, operaio in pensione e residente nella zona, è stato identificato grazie alla segnalazione di una donna che aveva denunciato la scomparsa del fratello, preoccupata per il suo mancato rientro dopo una passeggiata serale. I carabinieri stanno ora cercando di raccogliere testimonianze e immagini di telecamere di sorveglianza che possano fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto. La comunità è in attesa di risposte, mentre le autorità lavorano per fare luce su questo triste episodio.