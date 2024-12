Indagini in corso dopo il ritrovamento di Luigi e Marisa, morti in circostanze misteriose.

Il ritrovamento dei corpi

Nel pomeriggio di giovedì scorso, una tragedia ha colpito il quartiere del Sole a Cagliari, dove una coppia di anziani, Luigi Gulisano di 79 anni e Marisa Dessì di 82, è stata trovata senza vita all’interno della loro abitazione in via Ghibli. A scoprire i corpi è stato uno dei figli, Claudio, che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori e ha deciso di recarsi a casa loro. Purtroppo, all’arrivo, ha trovato i genitori immobili sul pavimento dello studio.

Le indagini e le prime ipotesi

Subito dopo il ritrovamento, Claudio ha chiamato il 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto probabilmente nella mattinata. I carabinieri della stazione di San Bartolomeo e del nucleo operativo della Compagnia sono intervenuti per avviare le indagini. Non sono stati trovati segni di scasso sulla porta d’ingresso e l’appartamento era in ordine, escludendo l’ipotesi di un omicidio. L’autopsia, effettuata dal medico legale Roberto Demontis, ha confermato l’assenza di segni di violenza sui corpi, ma non ha chiarito le cause del decesso.

Possibili cause del decesso

Le indagini si concentrano ora su tre principali ipotesi: un malore che ha colpito prima uno e poi l’altro, un avvelenamento da cibo o un’intossicazione da sostanze nocive. Gli specialisti del Ris stanno esaminando l’abitazione, in particolare dispense e frigoriferi, per cercare indizi su eventuali alimenti tossici che i coniugi potrebbero aver ingerito. Un elemento significativo emerso è che la coppia aveva raccolto funghi la domenica precedente e potrebbe averli consumati mercoledì sera, giorno in cui sono stati trovati morti.

Il contesto familiare e la comunità

La tragedia ha scosso non solo la famiglia, ma anche l’intera comunità del quartiere del Sole. Luigi e Marisa erano conosciuti e rispettati, e la loro morte ha suscitato grande tristezza tra i vicini. La mancanza di risposte chiare sulle cause del decesso ha alimentato preoccupazioni e speculazioni. La famiglia attende con ansia i risultati degli esami tossicologici e istologici, che potrebbero fornire ulteriori dettagli su questa drammatica vicenda.