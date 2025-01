Un tragico incidente sul lavoro

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Cinaglio, un piccolo comune in provincia di Asti, dove un giovane agricoltore di 32 anni, Luca Oldano, ha perso la vita mentre svolgeva le sue mansioni quotidiane in un’azienda agricola. L’incidente è avvenuto durante la manovra di un mezzo agricolo, quando il giovane ha urtato un silo pieno di mangimi. La struttura ha subito un cedimento, causando una valanga di granaglie che ha travolto il malcapitato.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Luca stava operando con un trattore quando, per cause ancora da accertare, ha colpito il silo. Il cedimento della struttura ha generato un’immediata e inarrestabile cascata di mangimi, seppellendo il giovane sotto un pesante carico di granaglie. I soccorsi, allertati tempestivamente, sono giunti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Luca. La notizia della sua morte ha suscitato un profondo cordoglio tra familiari, amici e colleghi, che lo ricordano come una persona dedita al lavoro e alla sua comunità.

Indagini in corso

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri e il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spresal), stanno attualmente indagando sulle esatte dinamiche dell’incidente. È fondamentale chiarire le cause che hanno portato a questo tragico evento, per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro. La sicurezza sul lavoro è un tema cruciale, soprattutto in settori come l’agricoltura, dove i rischi sono elevati e le normative devono essere rigorosamente rispettate. La comunità di Cinaglio si unisce nel lutto per la perdita di un giovane promettente, la cui vita è stata tragicamente spezzata in un momento di lavoro quotidiano.