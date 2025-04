Un tragico incidente stradale

Ieri sera, Montecchio Emilia è stata teatro di un drammatico incidente stradale che ha portato alla morte di un uomo di 48 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.40 in via Ungaretti, una strada periferica della cittadina reggiana. La vittima, Michele Lucchese, noto come ‘Miky’ o ‘Mitch’, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finendo in un campo a lato della carreggiata.

Insieme a lui viaggiava un 35enne, che fortunatamente è riuscito a salvarsi, sebbene abbia riportato ferite di media gravità. I soccorsi sono stati immediati, con l’arrivo di un’ambulanza, un’auto medica, vigili del fuoco e carabinieri, ma per Michele non c’è stato nulla da fare.

La vittima e la sua passione per il calcio

Michele Lucchese era un tifoso accanito della Reggiana, parte del Gruppo Vandelli. Originario di Manduria, in provincia di Taranto, si era trasferito a Milano, ma il suo cuore era legato a Reggio Emilia, dove trascorreva ogni weekend per seguire la sua squadra del cuore. Solo sabato scorso, aveva festeggiato il suo compleanno con gli amici della tifoseria, che gli avevano organizzato una sorpresa con cori e striscioni.

La sera dell’incidente, Michele si trovava a una grigliata con alcuni amici tifosi, con i quali avrebbe dovuto seguire la partita della Reggiana in trasferta a Brescia, rinviata a causa della morte del Papa. La tragedia si è consumata al ritorno a casa, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e la comunità sportiva.

Indagini in corso

Le autorità stanno attualmente indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e per determinare eventuali responsabilità. La comunità di Montecchio Emilia è sotto shock per la perdita di un uomo così amato e rispettato, che ha dedicato la sua vita alla passione per il calcio e alla sua squadra. La Reggiana e i suoi tifosi stanno già organizzando iniziative per onorare la memoria di Michele, un simbolo della passione calcistica che unisce le persone.