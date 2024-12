Tragedia a Roma: bambino di 12 anni precipita da un decimo piano

Un pomeriggio tragico alla periferia di Roma

Nel pomeriggio di ieri, una tragedia ha colpito la periferia di Roma, quando un bambino di soli 12 anni è precipitato da una finestra al decimo piano di un palazzo. L’incidente è avvenuto intorno alle 17, scatenando un’immediata reazione da parte dei servizi di emergenza e della polizia. I soccorritori del 118 sono giunti rapidamente sul posto, cercando di rianimare il piccolo, ma le sue condizioni erano già disperate.

La corsa disperata verso l’ospedale

Dopo i primi tentativi di soccorso, il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nonostante gli sforzi dei medici, il dodicenne non è riuscito a sopravvivere. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava in casa con la babysitter al momento della caduta, che è avvenuta dalla finestra della sua cameretta, finendo in un parchetto interno. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Testimonianze di un momento drammatico

Un passante, che si trovava nei pressi del parco al momento dell’incidente, ha raccontato: “Ero appena uscito dalla palestra e stavo percorrendo il parco quando ho sentito le urla. C’era il papà che gridava ‘Valerio, Valerio’. Stava rientrando a casa e ha trovato il figlio per terra. Ho capito subito che era successo qualcosa di grave e mi sono avvicinato”. La scena è stata straziante, con diversi abitanti del quartiere che si sono fermati per prestare aiuto fino all’arrivo dell’ambulanza.

Un dolore che colpisce la comunità

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando tutti senza parole. Molti si sono riuniti per esprimere il proprio cordoglio alla famiglia del bambino, che ora si trova ad affrontare un dolore inimmaginabile. Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza degli ambienti domestici e sull’importanza di garantire la protezione dei più piccoli. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze che hanno portato a questa drammatica caduta, mentre la comunità si unisce nel lutto per la perdita di un giovane vita.