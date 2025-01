Un’aggressione in pieno centro

Ieri sera, Villa Verucchio, un comune del Riminese, è stato teatro di una drammatica aggressione che ha portato alla morte di un cittadino egiziano. L’uomo, armato di coltello, ha colpito quattro persone in strada, scatenando il panico tra i presenti. Il primo a essere aggredito è stato un giovane di 18 anni, ferito alle spalle mentre si trovava a un distributore automatico per acquistare sigarette. Gli amici del ragazzo, accortisi dell’accaduto, hanno cercato di soccorrerlo, ma il feritore non si è fermato e ha continuato la sua folle corsa, aggredendo anche una coppia di anziani e una ragazza.

Intervento delle forze dell’ordine

La situazione è rapidamente degenerata, costringendo i Carabinieri a intervenire. Quando i militari sono giunti sul posto, hanno tentato di fermare l’aggressore, il quale, in un momento di estrema tensione, ha cercato di accoltellare uno dei carabinieri. In risposta a questa minaccia, il militare ha sparato, colpendo fatalmente l’uomo. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto il cittadino egiziano a compiere un gesto così violento, soprattutto in un contesto di festeggiamenti per il Capodanno.

Le conseguenze dell’aggressione

Le persone ferite sono state immediatamente soccorse dai sanitari del 118 e trasportate in ospedale. Tre dei feriti sono stati portati all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, mentre un altro è stato trasferito all’ospedale ‘Infermi’ di Rimini. Fortunatamente, nessuno di loro risulta in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il magistrato di turno per avviare le indagini del caso. La comunità di Villa Verucchio è scossa da questo evento tragico, che ha interrotto bruscamente una serata di festa.